Olga Kalicka ponad trzy lata czekała na miłość. Całkiem niedawno aktorka pochwaliła się, że jest szczęśliwie zakochana - na jej Instagramie pojawił się romantyczny filmik, na którym całuje i przytula się do nowego partnera. Gwiazda "rodzinki.pl" następnego dnia poszła o krok dalej! Jej najnowsze zdjęcia z podróży na Bali podbijają sieć. A wszystko za sprawą figury Olgi!

Olga Kalicka kilka lat temu zakończyła związek z Cezarym, z którym doczekała się synka, Aleksa. Dobro synka jest dla aktorki najważniejsze, dlatego gwiazda nie ma w zwyczaju opowiadać o swojej prywatności, w sieci też ciężko o wspólne zdjęcia z dzieckiem. Kalicka nie chce jednak ukrywać przed fanami, że jest szczęśliwie zakochana! Niedawno podzieliła się z obserwatorami na Instagramie filmem, do którego dodała bardzo romantyczny opis:

Celebrytka nie zdradziła jednak, kim jest jej nowy chłopak.

Teraz Olga poszła o krok dalej - pokazała efekty dość odważnej sesji na tle wodospadu. Gwiazda "rodzinki.pl", będąc topless, odsłoniła m.in. płaski brzuch: