Finał drugiej edycji programu "Top Model. Zostań modelką" już dawno za nami, jednak afera jaka powstała zaledwie kilka dni po ogłoszeniu wyników widzów, trwa do dnia dzisiejszego. Internauci zarzucają zwyciężczyni, Oldze Kaczyńskiej, że od wielu lat jest profesjonalną modelką, co ukrywała ponoć w telewizyjnych show.



Na zarzuty swoich przeciwników odpowiedziała ostatnio sama Olga. W rozmowie z serwisem Lula.pl Top Modelka zaprzeczyła wszelkim rewelacjom: - Zawsze zajmowałam się modelingiem dorywczo, bo zawsze szkoła była dla mnie najważniejsza. Do matury nie bardzo myślałam o modelingu, coś tam czasem na wakacje. Także nie można powiedzieć, że byłam profesjonalną modelką wcześniej, zresztą żadnej umowy nie miałam… Nie byłam nigdy w D’vision - zapewnia Olga.

Dla formalności Kaczyńska tłumaczy historię jak przed programem zaczęła się jej rzekoma praca w modelingu: - To była taka historia, że poszłam do agencji pokazać się. Oni mnie na chwilę wrzucili na stronę, nie było absolutnie żadnej umowy. Chwilkę byłam na stronie, ktoś to wyłapał na jakimś blogu o modzie i stąd ta cała afera wybuchnęła.



Przekonała was wypowiedź modelki? A może uważacie, że w programie takim jak "Top Model. Zostań modelką" nie powinny pojawiać się kandydatki, które mają jakiekolwiek doświadczenie w tej branży?

