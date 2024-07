Za sprawą kolejnych odkryć takich jak Daga Ziober czy Magdalena Jasek, Polska powoli staje się symbolem światowego modelingu. Do grona nowych twarzy możemy zaliczyć również zielonooką Olgę Butkiewicz, która na swoim koncie ma już m. in. sesję dla hiszpańskiej edycji Elle, francuskiej Grazii i kampanię marki Bershka. Na co dzień współpracuje z czterema agencjami modelek (z Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii).

Reklama

Kolejnym osiągnięciem pięknej Polki jest sesja dla znanego portalu poświęconego modzie - Fashion Gone Rogue. Na zdjęciach modelka prezentuje wzorzyste projekty od Isabel Marant, BCBG, Carven czy Marc by Marc Jacobs. Szalone stylizacje przepełnione printami i kolorami uchwycił Craig Salmon.

Reklama

Tak wygląda sesja z Olgą Butkiewicz w roli głównej: