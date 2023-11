Zmarł Grzegorz Miecugow, miał 61 lat. Przyjaciele i współpracownicy wspominają jaki był dziennikarz i publicysta. Jakie były jego początki? Pierwszy sukces odniósł prowadzać słuchowiska dla dzieci i Bublotekę, alternatywna lista przebojów Trójki , która leciała w Radiowej Czwórce. Napisał sztukę teatralną oraz powieść. A tak królował na niej Krzysztof Krawczyk. Zawsze miał ciekawe buty z tym w stacji TVN mógł tylko konkurować z Monika Olejnik. Grał nałogowo w cybergaja. Przyznawał się, że lubił hazard. Jakie było jego marzenie?

A jak z nim się pracowało? W TVN24

- Ostatnio źle się czuł. W dniu naszej rocznicy, TVN24 - 9 sierpnia było widać, że jest słaby, drżał mu głos, okazało się przychodził do pracy przez dwa tygodnie mając gorączkę. Przyjechałem dziś na parking i zobaczyłem jego samochód, bo stąd z pracy został zabrany do szpitala - powiedział Adam Pieczynski – dyrektor TVN 24.

Był solidarny, jak mnie mieli wyrzuci z Trójki, wiedział, że jeśli mnie wyrzucą to on odejdzie z radia - powiedziała Monika Olejnik. - Wszystkiego czego się dotknął rozkwitło. Radowej Trójki, TVN czy TVN24 - wszystko rozkwitło - dodała.

Miałem epizod, że zostałem korespondentem wojennym. Wtedy też kupiłem moje pierwsze mieszkane w życiu. To Grzegorz odbieram moja pensję, miał klucze do mieszkania, dzwonił do moich rodziców, aby ich uspokoić jak nie było ze mną kontaktu. Możliwe, że wybrał kafelki do mojej łazienki, bo jakoś nie pasowały do mnie - wspominał Tomasz Sianecki w specjalnym wydaniu "Szkła kontaktowego" po śmierci Miecugowa.