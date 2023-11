Dziennikarz Grzegorz Miecugow nie żyje, zmarł 26 sierpnia w wieku 61 lat. Lata był związany radiową Trójką, od 1997 roku ze stacja TVN. Na co zmarł dziennikarz? Od kilku lat Miecugow zmagał się z chorobą nowotworową, rakiem płuc. Sam mówił o niej wiele razy w wywiadach. Jak się dowiedział o chorobie?

Miecugow dowiedział się o raku płuc w 2011 roku.

Poczułem wyraźnie, że moje dni są policzone. Nie w tysiącach, ale w dziesiątkach, setkach. (...) Nie. Ja się nad tym zastanawiam od bardzo dawna. Wtedy, w lipcu, dowiedziałem się, że moje rozmyślania mogą być nagle przerwane, a ja jestem na to niegotowy. Nie wiem jednak, czy kiedykolwiek człowiek jest gotowy... Ja nie byłem gotowy, żeby to przyjąć do wiadomości, że być może jesienią będzie po wszystkim. - mówił Miecugow dla "Gali".