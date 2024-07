Ola Ciupa wróciła już z Chin. Długo nie zapomni o tej podróży. Nie tylko przez chorobę - ze względu na nietypowe jedzenie, Ola rozchorowała się. Modelka cudem też uniknęła zamachów w Paryżu. A wszystko dzięki uprzejmości ludzi. Ola, wracając z Szanghaju, miała przesiadkę właśnie w stolicy Francji. Niestety jej lot był opóźniony, a więc miała na przesiadkę tylko 10 minut. Na szczęście ludzie na lotnisku przepuszczali ją w kolejkach i udało jej się zdążyć na samolot. Gdyby nie to, mogła być narażona na ataki terrorystyczne:

Bardzo źle zniosłam podróż. Mój samolot z Szanghaju był opóźniony, miałam przesiadkę w Paryżu, miałam na to 10 minut, tylko dzięki uprzejmości ludzi na lotnisku, którzy przepuszczali mnie bez kolejki, udało mi się polecieć. Jeżeli nie dałabym rady, i czekałabym na kolejny lot, to załapałabym się na zamachy. Jest to najgorsza podróż w życiu jaką odbyłam - wspomina Słowianka.