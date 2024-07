Ola Ciupa pochwaliła się świąteczną fotką z Miami! Czyżby modelka pozwoliła sobie na gwiazdkowe wakacje za oceanem podobne do tych, które planuje Edyta Górniak ze swoim synem Allanem? Niestety, nie w tym roku. :) Fotografia pochodzi sprzed kilku lat. Modelka pozuje na niej na tle ogromnej choinki bożonarodzeniowej. Uwagę przykuwa strój celebrytki. Klimat Florydy pozwala, by grudniowe święta spędzać w letnim stroju. Ola pozuje do zdjęcia w szortach i topie na ramiączkach. Trzeba przyznać, że taka świąteczna sceneria jest bardzo intrygująca! Zdecydowalibyście się na Boże Narodzenie w tropikach? Czy raczej wolicie zimowe klimaty?

