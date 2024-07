Tomasz Kammel już od ponad 17 lat związany jest z Telewizją Polską. Największą sławę przyniósł mu program "Randka w ciemno", był również gospodarzem wielu festiwali w Opolu, Sopocie czy koncertów sylwestrowych. Obecnie prowadzi program "The Voice of Poland", "Pytanie na śniadanie", a także nowy teleturniej "Tylko Ty". Przypomnijmy: Gwiazdy "Pytania na śniadanie" na wiosennej konferencji prasowej

O ile "The Voice of Poland" może pochwalić się stosunkowo wysoką oglądalnością, tego samego nie można powiedzieć o nowym programie znanego prezentera. Jak podają Wirtualne Media, ze wszystkich teleturniejów emitowanych w TVP, jego wypada... najsłabiej. Popularna od lat "Jaka to melodia" może pochwalić się wynikami na poziomie ponad 2,6 mln widzów, "Jeden z dziesięciu" aż 1,5 mln, natomiast "Tylko Ty" przyciąga przed telewizory niecały milion - a dokładnie 874 tys. widzów.

Na szczęście Tomaszowi zostają dwa inne programy, o które może być spokojny.

