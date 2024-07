1 z 13

Hymn XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 śpiewa Sia. „Unstoppable”, bo taki nosi tytuł, nie jest utworem nowym. To jedynie nowa wersja utworu, jaki znajduje się na płycie Sii „This Is Acting”. Przygotowaniem specjalnego remiksu na potrzeby igrzysk olimpijskich zajął się Ariel Rechtshaid. Do jego wykonania zaprosił też rapera Pusha T oraz orkiestrę Olodum.

Piosence, która będzie rozbrzmiewać najczęściej podczas rozpoczynających się 5 sierpnia igrzysk olimpijskich, towarzyszy teledysk przygotowany w ramach kampanii promocyjnej marki Gillette. Jej tytuł to „Perfect Isn't Pretty” (Perfekcja nie jest ładna) i jest poświęcona uświadomieniu kibiców, do jak wielu poświęceń zmuszony jest sportowiec, aby zostać najlepszym na świecie. Często o tym zapominamy kojarząc np. sukcesy Roberta Lewandowskiego jedynie z milionowymi zarobkami i kampaniami reklamowymi.

