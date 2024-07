Lady Gaga słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, ubrań i butów. Tym razem rzecz dotyczy tych ostatnich. Piosenkarka pojawiła się ostatnio w amerykańskiej edycji Idola. Spotkała się z uczestnikami programu i mówiła o tym, co zrobić aby zostać gwiazdą. Ze względu na jej oryginalne obuwie nie można było skupić się jej słowach.

Reklama

Czarne buty na koturnie z kolekcji Void of Course miały przezroczyste obcasy w kształcie penisów. Piosenkarka zapłaciła za nie 4,5 tysiąca dolarów. Co z tego, skoro przez większość trwania programu, Lady Gaga była kręcona od pasa w górę. W miejscach, gdzie było widać jej buty, umieszczano logo programu.

Jak widać, w USA dba się o to, aby nie demoralizować nieletnich.

Reklama

daks