Kilka dni temu miał swoją premierę najnowszy teledysk Margaret. Klip powstał do utworu "Heartbeat", pochodzącego z albumu debiutanckiego albumu artystki pt. "Add the Blonde". W nowym teledysku widzimy zupełnie nowe, odmienione wcielenie młodej wokalistki - seksownego kociaka, wojowniczki z wilkiem oraz świetnej tancerki.

Na planie teledysku Margaret, towarzyszyła jej ekipa "Dzień dobry TVN". Dziennikarka Katarzyna Olubińska, zapytała artystkę wprost:

Na co Margaret odpowiedziała:

Już jestem kobietą. I chciałabym to też pokazać, bo mam wrażenie, że dużo osób mnie jeszcze nie zna od tej strony, a tego dużo we mnie jest, więc to będzie też coś nowego. A poza tym pasuje do piosenki.