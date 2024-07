Reklama

Iza Lach należy do grona tych wokalistek, które wyżej cenią sobie wartości artystyczne i poświęcenie muzyce a nie brylowanie na imprezach i dostarczanie mediom powodów do plotek. Na swoim koncie ma dwa doskonale przyjęte przez krytyków albumy. Talent gwiazdy zauważył amerykański muzyk Snoop Dogg, który zaprosił ją do współpracy. Dzięki niemu Iza dostała szansę na promocję za Oceanem. Przypomnijmy: Snoop Dogg będzie promował polską wokalistkę w USA

Wokalistka pracuje właśnie nad kolejnym krążkiem. Kilka dni temu pokazaliśmy wam jej nową fryzurę, która jest przedsmakiem zmian, które w najbliższym czasie zajdą w życiu młodej gwiazdy. W karierze pomóc ma jej też nowy singiel "Hello I'm Ready" do którego właśnie powstał teledysk. Obraz sam w sobie jest dość prosty w odbiorze, w czarno-białym filmie widzimy historię miłosną dwójki zdawać by się mogło szczęśliwych ludzi. W pewnym momencie dziewczyna w postać której wciela się Iza nie wytrzymuje i chwyta za... kij basebolowy. Jak skończy się ta opowieść? Koniecznie zobaczcie klip.

Zobacz: Już jest wspólny utwór Izy Lach i Snoop Dogga. Posłuchaj!

Zobacz także

Reklama

Iza Lach podbija Stany: