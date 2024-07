Konkurs Eurowizji to coroczne wydarzenie, które gromadzi miliony widzów przed telewizorami. Nasz kraj przez ostatnie lata nie uczestniczył w rywalizacji ze względu na koszty. W tym roku zdecydowano, że pora to zmienić i wraz z utworem "My Słowianie - We Are Slavic" wyruszyliśmy na podbój Europy. Widzowie docenili Cleo oraz nasze piękne tancerki w przeciwieństwie do jury, które przyznało nam najniższe noty. Zwyciężczynią została Conchita Wurst - zwana kobietą z brodą. Przypomnijmy: Conchita Wurst po Eurowizji. Czym się teraz zajmuje?

Reklama

W 2005 roku konkurs wygrała pochodząca z Grecji Helena Paparizou. Ze swoim hitem "My Number One" zdobyła 230 punktów - warto dodać, że Polska przyznała jej tylko jeden punkt. Po dziewięciu latach od zwycięstwa Helena odnosiła sukcesy w swoim kraju nagrywając kolejne single i płyty. Najnowszy utwór "Don’t Hold Back On Love" zwiastuje trzeci anglojęzyczny album gwiazdy.

Musicie przyznać, że zmieniła się od czasu konkursu?

Zobacz: Gwiazda Eurowizji nie do poznania. Nikt jej nie poznał

Zobacz także

Występ Heleny na Eurowizji:

Reklama

Finał Eurowizji 2014: