Mijające lato Sylwia Grzeszczak z pewnością może zaliczyć do udanych. Jej druga płyta "Komponując siebie" pokryła się już złotem, a przeboje "Flirt" i "Pożyczony" nuci cała Polska. Nie zabrakło również nagród na największych muzycznych festiwalach. Przypomnijmy: Zjawiskowa Sylwia Grzeszczak na Sopot TOP of the TOP

Reklama

Piosenkarka nie zamierza jednak spoczywać na laurach. Sylwia właśnie poinformowała, że trzecim singlem z jej nowej płyty będzie utwór pod tytułem "Księżniczka". Po raz kolejny Grzeszczak udowadnia, że ma niebywały talent nie tylko wokalny, ale również do tworzenia melodii zapadających w pamięć już po pierwszym przesłuchaniu. Z uwagi na tekst utworu nie możemy doczekać się już teledysku!

Posłuchajcie "Księżniczki". To będzie kolejny wielki przebój Sylwii Grzeszczak?

Zobacz: Grzeszczak PIERWSZY RAZ opowiedziała o związku z Liberem

Zobacz także

Reklama

Sylwia Grzeszczak na festiwalu Sopot Top of the Top 2013: