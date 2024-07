Reklama

Ewelina Lisowska po udziale w "X-Factor" postanowiła wykorzystać swoje pięć minut i niedługo po zakończeniu show, wydała swój pierwszy singiel. Ku zaskoczeniu wielu stał on się ogromnym hitem, podobnie jak kolejne single, które wydawała. W niedługim czasie na rynku dostępne były dwa albumy młodej gwiazdy, z czego pierwszy był tylko EP-ką z kilkoma premierowymi numerami. Młoda wokalistka stała się ulubienicą nastolatek, które widziały w niej swoją koleżankę z racji młodego wieku.

Zobacz: Zapendowska nie zostawia na Lisowskiej suchej nitki. Dostało się też Kwiatkowskiemu

W pewnym momencie Lisowska zniknęła nagle z mediów - przestała wydawać nowe utwory, a swoją aktywność ograniczała jedynie do wrzucania zdjęć na Instagram. Wszystko wskazuje jednak na to, że powoli wraca do gry, ponieważ przed kilkoma godzinami pojawił się jej nowy singiel "We mgle". To właśnie z nim wystąpi w Opolu w konkursie SuperPremier. Myślicie, że przebije popularnością "W stronę słońca" czy też "Nieodporny rozum"?

Zobacz także

Zobacz: Lisowska zdecydowała się na sporą zmianę. Już nie przypomina dziewczyny z programu

Reklama

Zdjęcia z klip Eweliny Lisowskiej: