Z przyjemnością informuję, że Olga Sękowska z perfumerii Sephora w Galerii Mokotów w Warszawie zdobyła tytuł Mistrzyni Makijażu Sephora 2011 podczas zakończonego w miniony piątek, 30 września 2011 r., polskiego finału konkursu „Make-Up Masters” („Mistrz Makijażu”). Partnerem tegorocznej edycji konkursu była marka Dior, a imprezę poprowadziła Patricia Kazadi.

Pasja, znajomość najnowszych trendów w makijażu oraz chęć doskonalenia swoich umiejętności, przyprawione szczyptą szaleństwa i zabawy, to podstawy konkursu. Międzynarodowe jury, w którym zasiedli m.in. Beata Sadowska, Karolina Malinowska, Julie Baudrier kreatorka makijaży Sephora, Sergiusz Osmański, dyrektor artystyczny i PR Sephora Polska, oraz Alex Chiatti, główny wizażysta marki Dior, najwyżej oceniło umiejętności Olgi w dopasowaniu makijażu do typu urody modelki tak, aby podkreślić jej wszelkie atuty i wyeksponować naturalne piękno.

„Jesteśmy pod wrażeniem wysokiego poziomu umiejętności uczestników tegorocznej edycji konkursu. Finaliści mieli za zadanie interpretację zadanego tematu, czyli makijażu wieczorowego ‹‹Evening Golds››, zainspirowanego złotą kolekcją marki Dior na sezon jesienno-zimowy oraz dopasowanie go do urody modelki. Nowa Mistrzyni Makijażu Sephora wykreowała wspaniały make-up” – powiedział Sergiusz Osmański, dyrektor artystyczny i PR, Sephora Polska. „Jako nowa Mistrzyni Makijażu Olga dołączy do grona blogerów «Make up w wielkim mieście», czyli najlepszych makijażystów Sephora, którzy uczą Polki, jak się malować i bawić makijażem, a także biorą udział we wszystkich naszych imprezach związanych z wizażem” – dodał Sergiusz Osmański.

Idea konkursu „Make-Up Masters” narodziła się w Polsce w 2003 roku, a od dwóch lat przeprowadzany jest on we wszystkich krajach Europy, w których obecna jest Sephora. Konkurs to nie tylko zabawa makijażem i flirt z najnowszymi światowymi trendami w wizażu, ale przede wszystkim możliwość rozwoju dla setek pracowników sieci Sephora. W ramach konkursu makijażyści prezentują swoje umiejętności, a także pod okiem najlepszych na świecie wizażystów doskonalą swój warsztat w zakresie najnowszych trendów i technik makijażu. Zdobytą wiedzę wykorzystują doradzając klientom perfumerii Sephora i służąc im profesjonalną poradą w zakresie doboru kosmetyków i dopasowaniu najtrafniejszych rozwiązań do typu urody.

„Jestem bardzo podekscytowana wygraną. Konkurs był wspaniałą przygodą, a ja mam przeczucie, że to dopiero początek czegoś jeszcze większego. Nie mogę się doczekać listopadowego wyjazdu do Paryża na międzynarodowy finał konkursu «Make-Up Masters». Jestem również dumna, że dołączę do grona autorów blogmakijaz.pl. Wiele się nauczyłam podczas przygotowań do konkursu oraz usłyszałam mnóstwo cennych rad i wskazówek od sędziów podczas poszczególnych etapów rywalizacji. Dzięki udziałowi w zmaganiach rozwinęłam się jako wizażystka” – powiedziała Olga Sękowska, Mistrzyni Makijażu Sephora 2011.

