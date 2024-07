W nadchodzącym sezonie kobieta według Pupy powinna mieć naturalnie rozświetloną cerę, magnetyczne spojrzenie, jasne usta i paznokcie pomalowane w przygaszonych kolorach.

Reklama

Jesienna kolekcja makijażu zawiera wypalane cienie w mocnych kolorach. Połączenie głębokiego fioletu z odcieniem niebieskiego daje elektryzujący efekt na powiekach. Zapomnij zatem o szarym smoky eyes i poeksperymentuj, mieszając najmodniejsze w tym sezonie barwy: fiolet, zieleń i niebieski.

Ciekawe są także szminki w cielistych odcieniach. Dzięki zawartości złotych drobinek świetnie rozświetlają usta.

Reklama

Nam przypadły do gustu lakiery do paznokci w stonowanych kolorach. Nie są to jednak klasyczne czerwienie, czy beże. Kontynuujemy trend z wakacji, malując paznokcie w różne zwariowane odcienie – nadal modne są odcienie kobaltu i bakłażanu.