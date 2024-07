Niedawno Jennifer Lopez obchodziła swoje 43. urodziny! Aż trudno w to uwierzyć, bo piękna gwiazda i matka dwójki dzieci wciąż wygląda nieziemsko. Swoje święto spędziła w jednej z najlepszych restauracji w Nowym Jorku wraz z aktualnym (dużo młodszym) partnerem Casperem Smartem.

Gwiazda miała na sobie skórzane spodnie marki J Brand, model Pencil Leg 12 Venom. Ich cena to ok. 1300 złotych. Do tego gwiazda miała na sobie piękny oversize’owy, kaszmirowy sweter w kolorze kości słoniowej oraz niebotycznie wysokie szpilki Charlotte Olympia, model Dolly Island Platform Pumps za ok. 3100 złotych oraz torebkę nabijaną ćwiekami z metką Valentino za ok. 3400 złotych.

Dla nas ten look jest ostry, seksowny i wyrafinowany. Całe szczęście podobny efekt możemy uzyskać tańszymi sposobami.