Tomasz Jakubiak, znany kucharz i osobowość telewizyjna, przekazał nowe informacje na temat swojego zdrowia. W opublikowanym oświadczeniu dziękuje za wsparcie i mówi o trudnościach, jakie spotkały go podczas pobytu w Izraelu.

Niedawno w "Dzień dobry TVN" został opublikowany materiał wideo z udziałem Tomasza Jakubiaka. Wówczas fani dowiedzieli, że ostatni czas był bardzo ciężki, a stan zdrowia kucharza znacząco się pogorszył.

Jeżeli chodzi o sam stan zdrowia, o czym tak naprawdę nie mówiliśmy jeszcze nigdy, no to on się mocno pogorszył, ponieważ guzy, które miałem na kościach, bardzo mocno się rozeszły po całym ciele. Jest ich niezliczona ilość i w związku z tym zaatakowały mi nogi, plecy

Podjęta została decyzja o natychmiastowym wyjeździe do Izraela, w którym podobno leczenie nowotworów jest na znacznie wyższym poziomie niż w Polsce. Teraz Tomasz Jakubiak zwrócił się do fanów i wyjawił, jak przebiega leczenie. W ciężkich chwilach towarzyszy mu żona Anastazja oraz ich synek.

Jestem w Izraelu już 6 dzień i powiem wam, że nie jest lekko. Nie dlatego, że leczenie, bo leczenie przebiega jak na razie chyba dobrze, bo chodzę, stoję na nogach. Fakt faktem, że noce są ciężkie, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że ja cały czas nie mogę jeść, a kuchnia bliskowschodnia, kuchnia libańska, kuchnia arabska, kuchnia izraelska to są kuchnie, które ja kocham ponad wszystko. Uważam, że to są jedne z najbogatszych kuchni na świecie i po prostu przechodząc tutaj, obok tych zapachów, które są wszędzie, to jest tak jakbym sobie podcinał żyły. Chodzę z Anastazją do restauracji, bo oni normalnie jedzą, a ja tylko siedzę przy stoliku i wącham i patrzę i podziwiam i nie jest to lekkie

- wyjawił Tomasz.