Michał Baryza tuż po udziale w Top Model stał się jednym z najbardziej wziętych polskich modeli. Wystąpił już w kilku sesjach i kampaniach reklamowych, pojawia się również na wybiegach. Niedawno został twarzą polskie marki. Przypomnijmy: Odchudzony Baryza promuje polską markę. Są już pierwsze zdjęcia z kampanii

W sieci pojawiła się również niedawno sesja Michała autorstwa Wojciecha Jachyry. Klimatyczne, czarno-białe zdjęcia przystojnego modela zrobiły duże wrażenie na wszystkich jego fanach, ale i nie tylko. Sesja Baryzy pod nazwą "The Gates Of Paradise" została doceniona przez niemiecki magazyn, Kaltblut Magazine, który cieszy się sporą popularnością w świecie mody. Mamy nadzieję, że to początek jego sukcesów za granicą.

Jak wam się podoba?

