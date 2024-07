Anna Mucha w koronkach? W takim wydaniu lubimy aktorkę najbardziej. Ania na swój Instagram wrzuciła zdjęcia z nowej sesji zdjęciowej. Wygląda bardzo seksownie. Na jednym ze zdjęć, Mucha całuje męską rękę... Podpisała je: "6 lat później"...

I nie chodzi o rocznicę poznania z ukochanym Marcello Sorą. Jak udało się nam ustalić, chodzi o... sesję w Playboyu!

Anna Mucha w Playboyu

Dokładnie sześć lat temu Ania była w tym samym hotelu co teraz, czyli w H15 w Poznaniu i pozowała do słynnej sesji dla Playboya! Z tego powodu Muchę ogarnął wspomnień czar. I do tego jeszcze jaka rocznica!

Nowa sesja też wygląda interesująco. Czyżby Anna znowu miała wystąpić w słynnym piśmie dla panów?

Podobno to, co wrzuciła, to zdjęcia z sesji do innego pisma, ale przyznajcie, że są niegrzeczne :)))



6 lat pózniej... A photo posted by Anna Mucha (@taannamucha) on

Jul 15, 2015 at 3:09am PDT

i juz ???? @krzysztofkotprojekt @zizihash #julitajaskolka #baron #nofilter #polishgirl #italianbeauty A photo posted by Anna Mucha (@taannamucha) on

Jul 13, 2015 at 8:29am PDT

w oczekiwaniu na sesje @krzysztofkotprojekt #julitajaskolka @zizihush A photo posted by Anna Mucha (@taannamucha) on

Jul 13, 2015 at 6:55am PDT