Nie żyje muzyk kultowego polskiego zespołu. Pożegnali go przyjaciele

Andrzej Duda pożegnał Zbigniewa Wodeckiego! W poniedziałek pojawiła się smutna informacja o śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Muzyk niedawno przeszedł udar, który spowodował nieodwracalne zmiany. Dziś 22 maja zmarł w jednym z warszawskich szpitali w wieku 67 lat. W mediach społecznościowych wiele polskich gwiazd pożegnało Zbigniewa Wodeckiego . Do ich grona dołączył również Andrzej Duda. Andrzej Duda pożegnał Zbigniewa Wodeckiego Andrzej Duda postanowił zabrać głos na Twitterze. W poniedziałek dodał wpis, w którym oddał hołd zmarłemu artyście. Co napisał prezydent? Odszedł Zbigniew Wodecki. Wybitny muzyk, artysta. Człowiek z klasą. Wielka strata... Później Andrzej Duda odpowiedział na komentarz jednego z obserwatorów, który napisał: Cholernie mi żal. To tak jakby odeszło moje dzieciństwo... Piosenki Pana Zbigniewa zawsze mi towarzyszyły, czy to w radiu, czy w TV. Smutna wiadomość. Jak to skomentował prezydent? Dokładnie tak samo czuję. Odszedł zbyt młodo, tylko 67 lat. Mógł jeszcze tyle wyśpiewać. Żal. R.I.P Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.