Nie żyje Aaron Kaufman. Ceniony amerykański reżyser i producent filmowy, zmarł nagle 17 października 2024 roku w wyniku zawału serca. Miał 51 lat. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem filmowym, które straciło jedną z najbardziej kreatywnych postaci ostatnich lat. Kaufman był znany nie tylko ze współpracy z reżyserem Robertem Rodriguezem, ale także z najnowszego projektu – dokumentu „Superpower”, który opowiadał o sytuacji na Ukrainie i współpracy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Aaron Kaufman rozpoczął swoją karierę w latach 90. jako producent filmowy, ale jego najważniejsze dzieła przyszły później. Współpracował z Robertem Rodriguezem, odpowiadając za produkcję takich filmów jak „Machete” i jego sequel „Machete Kills”, a także „Sin City: A Dame to Kill For”. Te produkcje przyniosły mu uznanie w branży filmowej i ugruntowały jego pozycję jako jednego z najbardziej wszechstronnych producentów w Hollywood​.

Jednak Kaufman nie ograniczał się wyłącznie do produkcji. Jego ambicje reżyserskie były równie znaczące, co pokazał swoim debiutem w 2016 roku, kiedy wyreżyserował thriller „Urge”. Mimo że film spotkał się z mieszanymi recenzjami, Kaufman nie przestał pracować nad kolejnymi projektami, koncentrując się na dokumentach, które miały silny ładunek emocjonalny i polityczny​.

Jego ostatni film, „Superpower”, zrealizowany we współpracy z Seanem Pennem, przyniósł mu międzynarodowe uznanie. Dokument opowiadał o wojnie w Ukrainie i skupiał się na postaci prezydenta Zełenskiego, który stał się symbolem oporu wobec rosyjskiej agresji. Kaufman miał wyjątkową okazję towarzyszyć Zełenskiemu w bunkrze podczas jednych z najtrudniejszych momentów inwazji, co nadało dokumentowi autentyczności i emocjonalnej głębi​.

Aaron, który przebywał w Kijowie przez kilka tygodni przed inwazją, wysłał mi e-mail z informacją, że on i Sean Penn właśnie przeszli 80 km ze Lwowa do granicy z Polską i że film przyjął zupełnie nowy wymiar. Nigdy nie zapomnę pasji i odwagi, jakie Aaron wniósł, pomagając dotrzeć z przesłaniem Ukrainy do światowej publiczności

— przekazał „Variety” agent Aarona Kaufmana Mike Simpson.