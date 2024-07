Smutne informacje z Grecji. Nie żyje światowej sławy artysta, Demis Roussos. Muzyk, znany m.in. z przebojów "Goodbye My Love Goodbye" i "My Friend The Wind" zmarł w szpitalu w Atenach. O jego śmierci poinformowała córka. Solista miał 69 lat. Przyczyny na razie nie są ujawnione.

Demis Roussos urodził się 15 czerwca 1946 roku w Egipcie w rodzinie emigrantów greckich. Po kryzysie sueskim jego rodzice stracili cały dobytek i powrócili do Grecji. Muzyk wziął udział w Festiwalu Piosenki w Sopocie w roku 1979. W 2000 r. wystąpił na III edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu organizowanego przez Nikosa Rusketosa, założyciela zespołu Orfeusz. Potem jeszcze kilkakrotnie występował na koncertach w Polsce.

Jego kariera z mniejszym powodzeniem trwała w latach 80., kiedy np. wraz z Vangelisem nagrał cover największego przeboju The Animals, czyli The House of the Rising Sun.

Rodzinie składamy wyrazy szczere kondolencje.

