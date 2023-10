Nie żyje Jan Janga-Tomaszewski. Aktor znany był z wielu seriali i filmów takich jak " M jak miłość ", "07 zgłoś się" czy "Stara Baśń. Aktor w ostatnich miesiącach życia zmagał się z rakiem płuc. Koszty leczenia były bardzo wysokie, a znajomi i przyjaciele do ostatniej chwili zbierali środki na walkę z okrutną choroba ... O zbiórce na leczenie Jana Jangi Tomaszewskiego pisaliśmy jeszcze wczoraj... Dziś potwierdzono tragiczną informację o śmierci Jana Jangi-Tomaszewskiego z "M jak miłość": Hej, Janku… Dziękujemy Ci za wszystko - napisali przyjaciele z Teatru Ateneum Zobacz także: Aktor "M jak miłość" walczy z rakiem. Jan Janga-Tomaszewski jest w dramatycznej sytuacji Jan Janga-Tomaszewski z "M jak miłość" nie żyje Jan Janga-Tomaszewski z "M jak miłość" w ostatnich miesiącach życia zmagał się z rakiem płuc. Niestety nastąpiły także przerzuty do mózgu. Jeszcze do wczoraj bliscy i przyjaciele aktora zbierali pieniądze, aby opłacić kosztowne leczenie chorego przyjaciela: Zwracam się do Państwa o pomoc i wsparcie dla Jana Jangi-Tomaszewskiego – mojego wspaniałego kolegi aktora, którego mogliście przez lata oglądać na deskach stołecznych teatrów, w wielu filmach i produkcjach dubbingowych – pisał w opisie zbiórki Jacek Bończyk, jej założyciel. Diagnoza była nagła i brzmiała jak wyrok... Poważne problemy ze zdrowiem Jana Jangi-Tomaszewskiego pojawiły się jesienią 2020 roku: Od jesieni ubiegłego roku Jan zmagał się przez kilka miesięcy z półpaścem, który znacznie go osłabił oraz doprowadził do sporej utraty wagi. Ze względu na pandemię kontakt z lekarzami był mocno utrudniony, więc dopiero w maju b.r. można było zacząć kompleksowe...