"The Voice Kids": Sara Egwu James z nową fryzurą! Wygląda niemal jak... Rihanna

Roxie Węgiel i Viki Gabor stały się najpopularniejszymi gwiazdami młodego pokolenia. Obie wzięły udział w "The Voice Kids", a ich kariera nabrała tempa po zwycięstwie na Eurowizji Junior. Dziś obie nastolatki mają bardzo zajęte kalendarze, sporo koncertują. Obie charakteryzują się dojrzałą muzyką, a ich styl sceniczny według niektórych jest nieadekwatny do wieku. Blanka Lipińska jest autorką najpopularniejszej polskiej książki erotycznej i słynie ze swojego kontrowersyjnego podejścia do życia. Jednak jeżeli chodzi o karierę w show-biznesie to ma bardzo konserwatywne podejście. Uważa, że to ciężka branża, która może okazać się zgubna dla młodych osób. Pisarce nie podoba się kreowanie wizerunku Roxie Węgiel i Viki Gabor jako dorosłych osób. Co powiedziała na temat stylu zwyciężczyń Eurowizji Junior? Zobacz także: Blanka Lipińska krytykuje styl Roksany Węgiel! Za co dostało się młodej piosenkarce? Blanka Lipińska o stylu i karierze Roxie Węgiel i Viki Gabor Blanka Lipińska nie kryje, że nie podoba jej się fakt, że nastoletnia gwiazda Roxie Węgiel występuje na scenie w odważnych stylizacjach. Już jakiś czas temu wyraziła opinię na temat stylu Roksany stwierdzając, że ubiera się nieadekwatnie do wieku. Kreowanie wizerunku Roxie i Viki Gabor na dorosłe osoby skomentowała w jednym z najnowszych wywiadów: Jeżeli Viki Gabor albo Roksana Węgiel czują się z tym okej to postępu nie zatrzymamy. Teraz dzieci rodzą dzieci. Teraz wiek inicjacji seksualnej obniżył się do 13. czy 14. roku życia. Ja się nie całowałam nawet wtedy! Trudno, że zmierzamy w taką stronę. Nie zatrzymamy ani tego postępu ani tego, że teraz dzieci lepiej obsługują telefon komórkowy niż niejeden 60-latek. Trudno, taki mamy świat, taki mamy klimat, tylko pytanie co to dziecko ma...