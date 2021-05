Zwyciężczyni "The Voice Kids" Sara Egwu-James totalnie zmieniła fryzurę! Bujne ciemne loczki zniknęły

Od soboty to nazwisko kojarzy już chyba cała Polska! 12-letnia Sara Egwu James wygrała w czwartej edycji " The Voice Kids ", a komentujący już nazwali ją "polską Whitney Houston" i potencjalną kandydatką do Eurowizji Junior. Od pierwszego występu Sara była faworytką show TVP. Niesamowity głos, dojrzałe zachowanie na scenie i uroda sprawiają, że natychmiast zdobywa słuchaczy i fanów. Dowód? Jej profil na instagramie w kilka godzin zdobył kilkadziesiąt tysięcy obserwujących. Wywoływała łzy wzruszenia i uśmiech na twarzach jury, ale też widzów. Zobacz także: Kim jest Sara Egwu-James, zwyciężczyni The Voice Kids? Instagram, Youtube, wiek, rodzina, Eurowizja Junior Sara Egwu James w "Pytaniu na śniadanie" Fantastyczna nastolatka pojawiła się w niedzielne przedpołudnie, wraz z rodzicami i bratem, w studiu "Pytania na śniadanie". Do dziewczynki chyba jeszcze nie do końca dotarło, co osiągnęła. Ja jeszcze, chyba to do mnie nie doszło, że wygrałam. Ale jestem bardzo szczęśliwa - mówiła Sara. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez SARA EGWU JAMES✨ (@saraejej) Równie szczęśliwi są rodzicę, mama Arleta Dancewicz i tata John Senior oraz brat Sary - John Junior. Mama wraz z Sarą mieszkają niedaleko granicy niemieckiej, 30 km od Frankfurtu - w Ośnie Lubuskim. Tata Sary, muzyk John James mieszka w Poznaniu. Dziewczynka ma więc dwa domy. Czyim pomysłem był udział w show TVP? Sara z takim zaciekawieniem oglądała poprzednie edycje "The Voice Kids",...