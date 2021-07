16-letnia Roksana Węgiel przeszła kolejną metamorfozę! "Słowianeczka"

Roxie Węgiel zaszalała z kolorem włosów! Nastoletnia gwiazda zafundowała sobie naprawdę odważną zmianę! To pierwszy raz, kiedy zdecydowała się na farbowanie włosów i nie uznała półśrodków. Właśnie zaprezentowała swoją zmianę, a na jej głowie zagościł nie jeden a dwa krzykliwe kolory! Jak wam się podoba Roxie Węgiel w zdecydowanie odważniejszej odsłonie? Oceńcie jej nowy look! Zobacz także: Roxie Węgiel jest w nim zakochana! To miłość od pierwszego wejrzenia Roxie Węgiel w kolorowych włosach. Pasują jej? Roxie Węgiel pochwaliła się właśnie nowym wizerunkiem. Nastoletnia gwiazda zdecydowała się na odważne pasemka w odcieniach różu i fioletu. Swój nowy look właśnie zaprezentowała w sieci. Przebojowy, mały akcent zdecydowanie dodał jej charakteru! Ta fryzura przypadła do gustu fanom ale także koleżance Roxie, Viki Gabor: 💜Ślicznie - napisała, a my całkowicie się z tym zgadzamy! To pierwsze farbowanie ale zdecydowanie nie pierwszy odważny look Roxie, którego zasługą są kolorowe włosy. Do tej pory Roxie stawiała na fryzury z syntetycznymi, doczepianymi włosami, teraz zdecydowała się na coś, co będzie towarzyszyło jej nieco dłużej. Myślicie, że to dopiero początek zmian w wizerunku zwyciężczyni Eurowizji 2018? Koniecznie zobaczcie jej nową zmianę! Zobacz także: Roxie Węgiel ocenia wybór Alicji Tracz na Eurowizję Junior 2020! Czy wygramy po raz trzeci? Roxie Węgiel zdecydowała się na mocną zmianę! Postawiła na fioletowo-różowe pasemka. Pasuje jej nowy look? To pierwsza tak duża zmiana Roxie Węgiel w kolorze włosów. Wcześniej stawiała na szalone fryzury z kolorowymi, jednak syntetycznymi włosami, które utrzymywały się kilka dni. ...