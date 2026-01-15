Choć modowe wybory Kasi Tusk nieco różnią się od tych, na jakie stawia Agnieszka Kaczorowska, obie panie łączy zamiłowanie do klasycznej elegancji w stylu "quiet luxury", zabawa modą, teksturami i umiejętne przemycanie w swoich stylizacjach najgorętszych trendów. Ostatnio zarówno w garderobie influencerki, jak i tancerki "Tańca z Gwiazdami" pojawiły się także jedne z najmodniejszych denimowych fasonów na 2026 rok. Mowa o jeansach "girlfriend cut", które już zostały okrzyknięte istnym must-have na nadchodzące sezony.

Kasia Tusk i Agnieszka Kaczorowska w modnych jeansach "girlfriend cut"

Zimowy sezon 2026 przynosi ogrom denimowych inspiracji, a także powrotów fasonów rodem z lat 90.. Co więcej, dotychczas trendujące modele typu wide leg, flare czy palazzo powoli zaczynają wypierać "kick fit jeans" w stylu Małgorzaty Sochy czy jeansy z przetarciami, tzw. "Skyframe", na jakie niedawno zdecydowała się Doda. To jeszcze nie wszystko. W 2024 roku do łask wraca fason "girlfriend cut", który już teraz lansują m.in. Kasia Tusk czy Agnieszka Kaczorowska.

Kasia Tusk, znana influencerka i autorka bloga Make Life Easier, zaprezentowała niedawno na swoim blogu zimową stylizację z jeansami typu "girlfriend cut" w roli głównej. Model pochodzi z szwedzkiej sieciówki Arket i już teraz uznawany jest za jeden z najmocniejszych denimowych trendów sezonu 2026. Na opublikowanych zdjęciach widzimy Kasię w looku utrzymanym w estetyce "old money". Klasyczny, długi płaszcz o męskim kroju od polskiej marki 303 Avenue połączyła z jasnym golfem, torebką Saint Laurent i czarnymi botkami Kazar. Całość dopełniły jasne jeansy o kroju "girlfriend cut" ze średnim stanem i zwężanymi nogawkami. Ten fason idealnie łączący komfort z elegancją.

Na podobny model jakiś czas temu zdecydowała się także Agnieszka Kaczorowska, która swoje jeansy "girlfriend cut" połączyła z luźną czekoladową bluzą z kontrastową, białą cyfrą "7" nawiązującą nie tylko do numeru jej pary z Marcinem Rogacewiczem w "Tańcu z Gwiazami", ale też spetaklu "Siedem", który już niebawem zakochani zaprezentują światu. Całość casualowego looku dopeniły beżowo-karmelowe sneakersy.

Jeansy "girlfriend cut" w 2026 roku podbiją ulice światowych stolic mody

Fason "girlfriend cut" nawiązuje do stylu lat 90., ale powraca w nowoczesnej odsłonie. Średni stan, skrócone i lekko zwężane nogawki czynią ten model idealnym na zimowe stylizacje, zwłaszcza w połączeniu z botkami na obcasie. Ten krój zapewnia swobodę i wygodę, jednocześnie wpisując się w aktualne trendy z nurtu "quiet luxury".

Denimowy powrót do lat 90. dominuje w obecnych trendach. Po latach popularności jeansów typu skinny czy wide-leg, fashionistki i projektanci coraz częściej wybierają mniej dopasowane, bardziej uniwersalne modele, inspirowane męską garderobą, jak np. "Granite Fold Jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej.

Jak stylizować jeansy "girlfriend cut"

Trend na girlfriend cut dostrzegalny jest także na wybiegach. W sezonie wiosna-lato 2026 luźniejsze jeansy z prostą nogawką i średnim stanem pojawiły się w kolekcjach takich domów mody jak Valentino, Loewe czy Jil Sander. Valentino zestawił denimowe spodnie z retro żakietami, Loewe postawiło na niekonwencjonalne modele z wysokim stanem, a Jil Sander zaprezentował klasyczne zestawienia z mokasynami i przykrótkimi swetrami.

To potwierdza, że jeansy girlfriend cut są nie tylko modnym wyborem influencerek, ale również faworytem w świecie high fashion. Powrót do fasonów z lat 90. wpisuje się w szerszy trend na reinterpretację dawnych stylów we współczesnym duchu.

Gdzie kupić modne jeansy "girlfriend cut"

Jeśli spodobały wam się modne jeansy "girlfriend cut" w stylu Kasi Tusk czy Agnieszki Kaczorowskiej, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach popularnych sieciówek. W Sinsay za 69,99 złotych czeka na was prawdziwa modowa perełka.

Modne jeansy "girlfriend cut" w stylu gwiazd na zimę 2026 z Sinsay za 69,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Mohito za 139,99 złotych znalazłam dla wad równie stylową denimową propozycję typu "girlfriend cut" w intensywnym błękitnym odcieniu z przetarciami.

Modne jeansy "girlfriend cut" w stylu gwiazd na zimę 2026 z Mohito za 139,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Na zimowej wyprzedaży w H&M modne jeansy "girlfriend cut" w stylu gwiazd z wysokim stanem, kupicie za 117,99 złotych.

Modne jeansy "girlfriend cut" w stylu gwiazd na zimę 2026 z H&M za 117,99 złotych, Fot. materiały prasowe