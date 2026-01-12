Choć Małgorzata Kożuchowska znana jest z zamiłowania do estetyki "quiet luxury", to nie rezygnuje także z bardziej casualowych elementów garderoby. Co więcej, aktorka doskonale wyczuwa najgorętsze trendy, które z wysublimowaniem łączy z klasyczną elegancją. Nic więc dziwnego, że od lat uznawana jest za ikonę stylu, a niemal każdy jej modowy wybór, staje się inspiracją dla setek tysięcy fanek artystki. Niedawno Małgorzata Kożuchowska postawiła na modne "Granite Fold Jeans", które są jednym z największych trendów na 2026 rok.

Małgorzata Kożuchowska w modnych spodniach "Granite Fold Jeans" na zimę 2026

Jeśli jesteście miłośniczkami klasycznego stylu w myśl estetyki "old money", ale podobnie jak jak Małgorzata Kożuchowska, lubicie zabawę modą, to ten trend z pewnością przypadnie wam do gustu. Niedawno Małgorzata Kożuchowska zachwyciła w modnych spodniach "folded jeans". Wiele wskazuje, że w 2026 roku ulice światowych stolic mody zaleje kolejna wariacja na temat tej denimowej perełki.

Coraz więcej influencerek, stylistek mody i zagranicznych gwiazd stawia na "Granite Fold Jeans", nową odsłonę jeansu, która zyskuje status denimowego must-have’u. Właśnie na taki model zdecydowała się także Małgorzata Kożuchowska. Aktorka postawiła na minimalistyczną, ale pełną charakteru stylizację. Jeansowe spodnie z prześwitami grafitu zestawiła z masywnymi sneakersami typu "daddy shoes", które dodały stylizacji dynamiki i luzu.

Uzupełnieniem looku była oversize’owa marynarka vintage w chłodnym odcieniu grafitu, która podkreśliła tonalny charakter całości. Biały t-shirt z nadrukiem dodał nieformalnego charakteru i przełamał monochromatyczność. Stylizacja Kożuchowskiej jest odzwierciedleniem nowoczesnego podejścia do mody, połączenie klasyki z miejskim luzem i ponadczasową elegancją.

Spodnie "Granite Fold Jeans" zimą zaleją ulice światowych stolic mody

W sezonie zimowym 2025/2026 branża mody przechodzi denimową rewolucję. Modne będą nie tylko wydłużające optycznie nogi jeansy z przetarciami typu "Skyframe" w stylu Dody. Zamiast klasycznej czerni, zimą 2025/2026 modne stają się "Granite Fold Jeans". To spodnie w odcieniu chłodnego grafitu, które wyróżniają się szeroką nogawką, wyższym stanem i luźnym krojem inspirowanym estetyką lat 90. Choć z pozoru casualowe, dzięki precyzyjnemu krojowi i surowemu wykończeniu prezentują się równie elegancko jak spodnie garniturowe.

"Granite Fold Jeans" idealnie wpisują się w nurt "urban chic". Składane nogawki z surowym wykończeniem, miękka struktura materiału i swobodny fason czynią z nich uniwersalny element zimowej garderoby. Są stylowe, wygodne i ponadczasowe, dokładnie takie, jakich szukają dziś miłośniczki mody.

Z czym stylizować spodnie "Granite Fold Jeans"

"Granite Fold Jeans to propozycja na każdą okazję". W codziennych stylizacjach świetnie komponują się z oversize’owymi swetrami, golfami w neutralnych odcieniach oraz sneakersami. Ich luźny krój i miękki denim zapewniają komfort noszenia, jednocześnie nadając outfitowi stylowy sznyt. Na bardziej formalne okazje spodnie można zestawić z dopasowanym body, wysokimi kozakami w stylu lat 2000 i eleganckim paskiem z ozdobną klamrą. Taki look idealnie sprawdzi się podczas zimowych wieczornych wyjść czy spotkań. "Granite Fold Jeans" dobrze wyglądają również z wełnianymi płaszczami, trenczami czy loafersami, wystarczy dobrać odpowiednie dodatki, by stworzyć stylizację zarówno casualową, jak i bardziej elegancką.

Ten denimowy model zachwyca swoją wielofunkcyjnością. Można go stylizować na wiele sposobów, od miejskiego luzu, przez elegancki minimalizm, po nowoczesny glamour. "Granite Fold Jeans" doskonale łączą w sobie modową świadomość i wygodę, a ich rosnąca popularność czyni je jednym z najbardziej pożądanych elementów zimowej garderoby 2025/26.

Gdzie kupić modne "Granite Fold Jeans" na zimę 2026

Folded jeans pojawiają się już w ofertach wielu popularnych marek. Modele w grafitowej tonacji z szeroką nogawką można znaleźć w kolekcjach zarówno sieciówek, jak i marek premium. Jeśli spodobał wam się trend na "Granite Fold Jeans", modne spodnie w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej znalazłam dla was w H&M za 147,99 złotych. Denimowy model z wysokim stanem, szeroką nogawką, z wyraźnie zarysowanym kantem i okazałymi mankietami, idealnie wpisuje się w najgorętsze trendy na 2026 rok.

Modne spodnie "Granite Fold Jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej z H&M za 147,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei na zimowej wyprzedaży w Reserved za 79,99 złotych czeka na was równie ciekawa denimowa propozycja w stylu "Granite Fold Jeans" z wyraźnymi przetarciami.

Modne spodnie "Granite Fold Jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej z Reserved za 79,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek bardziej eleganckich looków, w Mango za 159,99 złotych czekają "Granite Fold Jeans" z szerokimi, długimi nogawkami w kant i z wysokim stanem.

