Zimą 2025/2026 puchówki i klasyczne karmelowe płaszcze wypiera inny model, który do niedawna był symbolem narciarskich kurortów i zimowych pocztówek z lat 70.. Mowa o płaszczach typu "Aspen chic", które już niebawem będą królować na ulicach światowych stolic mody. Agnieszka Dygant już je nosi. Zobacz, jak wygląda jeden z największych hitów sezonu. Wiemy, gdzie kupić podobne.

Agnieszka Dygant w modnym płaszczu "Aspen chic" na zimę 2026

Zarówno na czerwonym dywanie, ekranie, jak i w mediach społecznościowych, Agnieszka Dygant prezentuje się nienagannie, stawiając na klasyczne elementy garderoby, które podkreślają jej smukłą sylwetkę. Na co dzień artystka sięga jednak po bardziej casualowe looki. Ostatnio paparazzi uchwycili Agnieszkę Dygant na zakupach w Warszawie w ciepłej, oversizowej kurtce. Teraz kolejna zimowa stylizacja aktorki odbiła się w mediach społecznościowych głośnym echem.

Zima 2026 zaskakuje nowym trendem. Klasyczne puchówki ustąpią miejsce kożuszkowym płaszczom w stylu "Aspen chic". Na dowód tego wystarczy spojrzeć na Agnieszkę Dygant, która podczas miejskiego pokazu świątecznych świateł zaprezentowała look inspirowany narciarskimi kurortami lat 70. Aktorka postawiła na komfort i styl, wybierając ciemny płaszcz do ziemi z szerokim kołnierzem oraz wywijanymi rękawami ukazującymi kremowe futerko.

Do kożucha Dygant dobrała szare dresowe spodnie, klasyczne beżowe śniegowce i sportową czapkę typu beanie. Stylizacja błyskawicznie przyciągnęła uwagę i została uznana za udane połączenie miejskiego szyku z retro narciarską estetyką. Kożuch "Aspen chic", który wybrała, doskonale oddaje ducha sezonu i pokazuje, że moda na zimę może być jednocześnie stylowa i funkcjonalna.

Kożuchowe płaszcze "Aspen chic" hitem na zimę 2026

Jeszcze niedawno puchówki były niekwestionowanym liderem wśród zimowych okryć. Jednak w sezonie zimowym 2026 ich miejsce zajmują długie, stylowe fasony. Modne będą m.in. wełniane płaszcze w kolorze "Cloud Dancer" w stylu Pauliny Krupińskiej, sztuczne futra z motywem "bambi print", który w 2026 roku wyprze klasyczną panterkę, a także ciepłe, efektowne i ponadczasowe, długie kożuchowe płaszcze typu "Aspen chic".

Styl "Aspen chic" to odpowiedź na potrzebę połączenia komfortu, stylu i klasyki. Kożuch, który do niedawna był kojarzony z zimowymi pocztówkami z przeszłości, powrócił w wielkim stylu, detronizując dotychczasowe zimowe must-have. Agnieszka Dygant, łącząc długi kożuch z casualowymi elementami garderoby, pokazała nową, miejską odsłonę tego trendu.

Z czym stylizować kożuch "Aspen chic" zimą 2026

Kożuch inspirowany stylem lat 70. zdominował zimowe kolekcje 2026. Styl "Aspen chic" czerpie pełnymi garściami z retro narciarskich estetyk. Szerokie kołnierze, długość do ziemi i ciepłe wykończenia, tworzą modowy hołd dla minionej epoki. Współczesne it-girls, w tym Agnieszka Dygant, udowadniają, że ten trend nie tylko wygląda efektownie, ale też spełnia praktyczne wymagania zimowej garderoby. Co więcej świetnie sprawdzi się w casualowym wydaniu w połączeniu z z dresowymi spodniami, śniegowcami czy kozakami typu "polished grunge" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej.

Gdzie kupić modne kożuchowe płaszcze "Aspen chic" na zimę

Jeśli spodobał wam się stylowy płaszcz Agnieszki Dygant, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach sieciówek, w tym także na wyprzedaży. Modny kożuchowy płaszcz "Aspen chic" w głębokim czekoladowym kolorze z jasnym kożuszkiem kupicie w Sinsay za 99,99 złotych.

Modny kożuchowy płaszcz "Aspen chic" na zimę w stylu Agnieszki Dygant z Sinsay za 99,99 złotych, Fot. materiały prasowe

W tej samej cenie, bo za 99,99 złotych w House znajdziecie równie ciekawą propozycję w ciemnoszarej tonacji.

Modny kożuchowy płaszcz "Aspen chic" na zimę w stylu Agnieszki Dygant z House za 99,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa, choć najdroższa propozycja czeka na was w Reserved za 399,99 złotych. Brązowy kożuchowy płaszcz "Aspen chic" z ozdobnymi przeszyciami i paskiem z imitacji skóry idealnie wpisuje się w najgorętsze zimowe trendy.

