W sezonie zimowym 2025/2026 branża mody przechodzi denimową rewolucję. Po latach dominacji rurek i spodni flare na pierwszy plan wysuwają się "kick fit jeans" – fason znany z przełomu lat 90. i 2000. Powrót tego trendu zaskoczył nawet największych miłośników mody. Małgorzata Socha już pokochała ten stylowy trend.

Małgorzata Socha w modnych spodniach "kick fit jeans". To hit na zimę 2025/2026

Małgorzata Socha doskonale wyczuwa najnowsze trendy, które łączy z klasycznymi elementami garderoby. Zarówno na ekranie, czerwonym dywanie, czy w mediach społecznościowych aktorka prezentuje się nienagannie, stając się inspiracją dla swoich fanek, a każda jej stylizacja jest nie tylko ponadczasowa, ale też niezwykle modna. Ostatnio Małgorzata Socha zachwyciła cekinową spódnicą, idealną na sylwestra.

Jednak szafa gwiazdy serialu "Przyjaciółki" obfituje również w bardziej casualowe elementy garderoby, jak ciepłe, obszerne swetry, wygodne t-shirty czy jeansowe spodnie. Co ciekawe, artystka stawia nie tylko na klasyczne fasony, jak straight, flare czy rurki. Niedawno w jej kolekcji pojawiły się także spodnie rodem z lat 2000, które już zostały okrzyknięte przez modowe trendsetterki jednym z największych hitów na zimę 2026. Mowa o denimowych spodniach "kick fit jeans", które Małgorzata Socha wystylizowała z eleganckim czarnym golfem i złotą, okazałą bransoletką.

"Kick fit jeans" – denimowy powrót sprzed dekad hitem na zimę 2026

Denimowe spodnie doskonale wpisują się w uwielbianą przez instagramowe i pinterestowe influencerki estetykę "urban chic" i "smart casual". W 2026 roku niewątpliwie królować będą "folded jeans" w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej, z szerokimi nogawkami i kontrastowymi mankietami. Jednak fanki bardziej dopasowanych modeli również mają powody do radości. Zimą 2026 roku do łask powraca jeden z najgorętszych fasonów spodni z przełomu lat 90. i 2000. Mowa o "kick fit jeans".

"Kick fit jeans" charakteryzują się prostą nogawką, delikatnie rozszerzaną u dołu. Ten krój, który przed laty był znakiem rozpoznawczym bohaterek kultowych seriali i ikon stylu MTV, wraca w odświeżonej wersji. Tym razem bez niskiego stanu, za to z naciskiem na strukturę materiału, jakość wykonania i dopasowanie do nowoczesnych proporcji sylwetki. Ten fason stanowi odpowiedź dla osób, które nie czują się komfortowo w opinających rurkach ani nie przepadają za mocno rozszerzonymi flare’ami. "Kick fit jeans" łączą w sobie klasykę z aktualnymi trendami, oferując alternatywę modną i wygodną jednocześnie.

Jak stylizować "kick fit jeans"?

Oprócz charakterystycznej nogawki, "kick fit jeans" mają długość idealnie eksponującą obuwie, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla miłośników modnych butów. Ich konstrukcja optycznie wydłuża nogi, podkreślając kobiecą sylwetkę. Z powodzeniem mogą je nosić osoby o różnych typach figury.

Modne spodnie "kick fit jeans" zimą 2026 można łączyć na wiele sposobów, co czyni je niezwykle uniwersalnymi. W codziennych stylizacjach doskonale komponują się z minimalistycznymi, warstwowymi outfitami. Trendsetterki z Kopenhagi i Paryża wybierają je w zestawieniu z krótkimi puchówkami typu tech coat, miękkimi kaszmirowymi swetrami i botkami na niskim obcasie typu kitten heel.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Gdzie kupić modne "kick fit jeans" na zimę 2026?

"Kick fit jeans" pojawiają się już w ofertach największych domów mody, ale też popularne sieciówki już teraz oferują kick fit jeans w swoich zimowych kolekcjach. Klientki mogą wybierać spośród klasycznego denimu, grafitowych odcieni czy czerni faded black. Warto zwrócić uwagę na detale: surowe wykończenie nogawek, wysoką talię i subtelne przetarcia dodające nonszalancji.

W Mango za 79,99 złotych kupicie modne "kick fit jeans" w odcieniu jasnego denimu z ozdobnymi kieszeniami z przodu.

Modne spodnie "kick fit jeans" w stylu Małgorzaty Sochy z Mango za 79,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w H&M za 84,99 złotych kupicie optycznie wydłużające nogi spodnie "kick fit jeans" w stylu lat 2000 w głębokim granatowym odcieniu.

Modne spodnie "kick fit jeans" w stylu Małgorzaty Sochy z H&M za 84,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Również w Zarze za 129 złotych znajdziecie jeden z najmodniejszych spodni na 2026 rok. Tu "kick fit jeans" znajdziecie z nonszalanckimi przetarciami.

Zobacz także: