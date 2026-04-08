Małgorzata Socha znów trafia w punkt i robi to bez przesadnych fajerwerków. Jej stylizacja z beżowym kombinezonem typu utility, określanym w piaskowym kolorze wygląda jak milion dolarów i idealnie wpisuje się w najgorętsze trendy na wiosnę 2026.

Małgorzata Socha w modnym kombinezonie "sand utility jumpsuit"

Wiosna 2026 wyraźnie skręca w stronę fasonów użytkowych, tylko w bardziej "eleganckiej wersji". Zamiast oczywistych rozwiązań na co dzień, coraz częściej wybierane są modele z okazałymi kieszeniami, roboczymi detalami i klarowną linią, ale w szlachetniejszym wykończeniu. Wiosną królują oversizowe marynarki "burnt sugar" w stylu Agnieszki Woźniak-Starak w kolorze spalonego cukru, buty typu "dad shoes", spodnie cargo czy wygodne i praktyczne kombinezony. Właśnie na taki niedawno zdecydowała się Małgorzata Socha.

Fanki Małgorzaty Sochy uwielbiają ją nie tylko za niezwykle atrakcyjną aparycję, naturalność, ale też niezwykle przemyślane modowe wybory nie tylko wpisujące się w najgorętsze trendy, ale też szykowną estetykę "old money". Niedawno aktorka pochwaliła się w sieci wiosennym lookiem z kombinezonem "sand utility jumpsuit" w roli głównej, który połączyła z klasycznymi czółenkami, a w sieci zawrzało.

Piaskowe kombinezony "sand utility jumpsuit" wiosną 2026 zaleją ulice

Niedawno Małgorzata Socha zachwyciła skórzaną marynarką "Chocolate Fudge" rodem z lat 90., która wiosną wyprze klasyczne ramoneski, teraz jej kolejna instgarmowa stylizacja jest na ustach internautów. Mowa o modnym kombinzonie typu safari w niezwykle twarzowym i uniwersalnym, piaskowym odcieniu.

Piękna jak zawsze.

Piękny ten komplecik. - komentowali zachwyceni internauci.

Siła tego kroju nie polega na komplikowaniu. Właśnie odwrotnie: kombinezon z zaznaczoną talią, kieszeniami i prostą nogawką buduje sylwetkę bez wysiłku, więc nie wymaga ciężkiej biżuterii ani mocnego makijażu, żeby skraść show. To jeden z najsilniejszych trendów na wiosnę 2026.

Jak stylizować modne kombinezony "sand utility jumpsuit"

Przewaga beżowego kombinezonu wiosną 2026 wynika nie tylko z kroju, ale też z koloru. Piaskowy odcień bez wysiłku łączy się ze złotą biżuterią i brązową skórą, dobrze wygląda także z zamszem i jasnym denimem. To ważne, bo trend ma się dać łatwo wpiąć w garderobę, a nie wymagać rewolucji w szafie.

Jeśli chcesz podkręcić efekt, najprościej sięgnąć po pasek, to on porządkuje proporcje i dodaje całości elegancji. W kwestii butów do takiego kombinezonu najlepiej pasują skórzane sandały, mokasyny czy zamszowe czółenka, jakie wybrała Małgorzata Socha.

Gdzie kupić kombinezony "sand utility jumpsuit" w stylu Małgorzaty Sochy

Jeśli spodobała wam się najnowsza wiosenna stylizacja Małgorzaty Sochy, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was podobne kombinezony w niezwykle atrakycjnych cenach. W Born2be za 129,99 złotych kupicie stylowy kombinezon "sand utility jumpsuit" z długim rękawem, marszczeniem przy mankietach i ozdobnym materiałowym paskiem, podkreślającym talię.

Modny kombinezon "sand utility jumpsuit" w stylu Małgorzaty Sochy z Born2be za 129,99 złotych

Modny kombinezon "sand utility jumpsuit" w stylu Małgorzaty Sochy w kolorze piaskowego beżu z krótkim rękawem z powijanymi mankietami i ozdobnym plecionym paskiem znalazłam dla was w Medicine za 109,90 złotych.

Modny kombinezon "sand utility jumpsuit" w stylu Małgorzaty Sochy z Medicine za 109,90 złotych

Z kolei w Renee czeka na was równie ładny kombinezon wpisujący się w etetykę safari. Piaskowy, elegancki "sand utility jumpsuit" z krótkim rękawem, szylkretowymi guzikami i materiałowym paskiem kupicie tu za 159,99 złotych.

