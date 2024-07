Nicki Minaj była jedną z triumfatorek tegorocznej gali MTV VMA – otrzymała nagrodę w kategorii Najlepszy teledysk hip-hop. Kiedy artystka pojawiła się na scenie, aby odebrać statuetkę, po sali przeszedł pomruk zdziwnia.

Artystka wyglądała, jakby tuż przed galą wpadła do sklepu z zabawkami i zabrała z niego wszystko, co nadawało się do ubrania! Ozdobiła się kokardkami, wstążkami i maskotkami doczepionymi do pończoch. Na szyi Nicki zawiesiła oryginalny naszyjnik z zawieszką w postaci loda. Piosenkarka ciągnęła też za sobą dużą, szmacianą lalę, która dotrzymywała jej towarzystwa przez cały wieczór.



Oryginalna fryzura Minaj wyglądała jak wielka, kolorowa wata cukrowa! Wszystkie elementy stroju mieniły się jaskrawymi barwami, a od patrzenia na Nicki mogło zakręcić się w głowie.



Oryginalna, dziwaczna, czy dziecinna? Podpowiedzcie, jak określić stylizację Nicki!