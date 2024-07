Paulina Krupińska uwielbia kosmetyki, zwłaszcza te pozbawione sztucznych składników. Nic więc dziwnego, że w swoim programie „Klinika urody” pokazywała nam jak samodzielnie przygotować kosmetyki i opowiadała o kosmetykowych nowościach na rynku. Jakie produkty Miss Polonia 2012 lubi najbardziej?

Paulina Krupińska poleca przede wszystkim kosmetyki do skóry wrażliwej Eva DERMO. W tym roku modelka i prezenterka, została twarzą oraz ambasadorką tej marki.

Eva DERMO to linia kosmetyków do kompleksowej pielęgnacji cery suchej i nadwrażliwej na czynniki zewnętrzne. Intensywnie nawilżają skórę oraz ją chronią, a ich dodatkowym atutem jest widoczna redukcja zmarszczek.

W skład linii wchodzą: Enzymatyczny koncentrat peelingujący, Odżywczy olejek do twarzy poprawiający witalność, Przeciwzmarszczkowo-odżywczy krem-maska na noc, Przeciwzmarszczkowy krem na dzień, Serum tonizujące oraz Emulsja micelarna.

Formuła kosmetyków z serii Eva DERMO na kilku kluczowych składnikach aktywnych, które są całkowicie bezpieczne dla skóry.

Znajdują się w nich:

Mocznik, które w swojej naturalnej postaci jest jednym ze składników odpowiedzialnych za prawidłowe nawilżenie skóry. Dodatkowo wykazuje również działanie keratolityczne, ułatwia złuszczanie naskórka i zwiększa przepuszczalność składników aktywnych do głębszych warstw skóry.

Kwas hialuronowy to składnik, który naturalnie występuje w skórze. Jest odpowiedzialny za nawilżenie oraz zachowanie elastyczności skóry, zapewniając jej jędrność i gładkość. Niestety z wiekiem ilość kwasu hialuronowego zanika, dlatego dobrze dostarczyć go organizmowi.

Olej z rokitnika to bogactwo kwasów tłuszczowych. W jego skład wchodzi aż 22 kwasy, w tym omega-3, 6, 7 oraz 9. To jednak nie wszystko, olej z rokitnika to również tokoferole, karotenoidy, sterole, witaminy (C, A, E) oraz śladowe ilości biopierwiastków: wapnia, magnezu, fosforu i żelaza. Dzięki temu bogactwu różnorodnych składników olej ten świetnie regeneruje zniszczoną i przesuszoną skórę.

Produkty Eva Dermo są dostępne w sieci Rossmann.

Można je znaleźć również na stronie internetowej marki oraz w oficjalnym sklepie internetowym.