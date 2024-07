Natasz Urbańska nagrała cover piosenki "Runnin'", którą wykonują Naughty Boy i Beyonce. Artystka zrobiła świąteczny prezent swoim fanom na Facebooku i opublikowała fantastyczne nagranie:

Kochani mój prezent Świąteczny ode mnie dla Was.❤ Rok 2017 przyniesie dużo nowych dźwięków... nie mogę się doczekać!

Natasza Urbańska ma już na swoim koncie jedną płytę "One", która nie została najlepiej przyjęta, a niewątpliwie gwiazda ma ogromny talent. Artystka na jakiś czas zrezygnowała z nagrywania muzyki, ale teraz powraca w wielkim stylu. Minimalistyczny teledysk sprawia, że skupiamy się tylko i wyłącznie na fenomenalnym wykonaniu utworu.

Natasza Urbańska powróci do muzyki?

Czy nagranie coveru piosenki "Runnin'" to pierwszy krok do tego, aby powrócić do muzyki bardziej zawodowo? Tego na razie nie wiadomo, ale po takich wykonaniach chcemy więcej i mamy nadzieję, że Natasza Urbańska zdecyduje się na nagranie nowej płyty! Nie brakuje jej talentu, urody, wdzięku i ma szansę odnieść ogromny sukces. Tym razem tylko powinna lepiej dobrać repertuar!

A Wam jak podoba się cover piosenki Naughty Boy i Beyonce w wykonaniu naszej polskiej gwiazdy? Jesteście na tak czy na nie?

Czy artystka wróci na muzyczną scenę?