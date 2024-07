Wczoraj wieczorem odbył się wielki pokaz Dawida Wolińskiego. Było to jedno z bardziej oczekiwanych wydarzeń, gdyż projektant pokazuje swoje nowe kolekcje zdecydowanej rzadziej niż jego koledzy z branży. Na pokazie nie mogło oczywiście zabraknąć całej plejady polskich gwiazd. Przypomnijmy: Rewia mody na pokazie orientalnej kolekcji Dawida Wolińskiego

Wśród gości znalazła się też Natasza Urbańska, która przybyła na pokaz jako ostatnia. Wokalistka postawiła po raz kolejny na kreację własnego projektu i pojawiła się w... No właśnie, w czym? Ciężko jednoznacznie określić, co dokładnie Natasza miała na sobie. Był to przedziwny komplet wzorowany na męskiej garderobie, który totalnie zamaskował doskonałą figurę gwiazdy i nie wyglądał na specjalnie wykończony. Z jednej strony można docenić Urbańską za upór z jakim stawia na rzeczy własnej marki, z drugiej jednak to piękna i zgrabna kobieta, która pod takimi stylizacjami chowa wszystkie swoje atuty i po prostu nie wygląda najlepiej. A szkoda!

Tak Natasza Urbańska prezentowała się wczoraj na pokazie Wolińskiego. Jak wam się podoba?

Gwiazdy na pokazie Dawida Wolińskiego: