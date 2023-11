1 z 6

Natalia Szroeder i Quebonafide to najgorętsza para ostatnich miesięcy. Gdy wyszło na jaw, że śliczna wokalistka spotyka się z kontrowersyjnym raperem, nikt nie dawał im większych szans. Okazuje się jednak, że ich związek kwitnie w najlepsze! Niedawno pojawiły się doniesienia o tym, że Natalia Szroeder zamieszkała z Quebo. Co więcej, zakochani planują też połączyć swoje siły na gruncie zawodowym. Wygląda na to, że są ze sobą naprawdę szczęśliwi. Wystarczy spojrzeć na najnowsze zdjęcia, na których raper nie mógł oderwać rąk od swojej ukochanej. Zobaczcie naszą galerię i sprawdźcie sami, jak oni się kochają!

