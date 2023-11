2 z 5

W ostatni piątek Natalia i Quebo pojawili się na meczu we Wrocławiu - Polska-Nigeria. Zdjęcie z tego wydarzenia wrzucił do sieci młodszy brat wokalistki, Staszek Szroeder. To właśnie za sprawą tego zdjęcia fani muzyków zaczęli plotkować na temat ich związku. Co na razie wiadomo?

Spotykają się od około miesiąca. Quebo ma za sobą długi i skomplikowany związek, który niedawno się skończył i nie planował związku, ale Natalia zrobiła na nim naprawdę duże wrażenie i postanowił dać temu szansę - zdradził informator Pudelkowi.

Okazuje się, że raper niedawno zakończył długi związek, a o swojej byłej dziewczynie nagrał piosenkę "Bogini". Czy Natalia też zainspiruje go do napisania jakiegoś kawałka? Zobaczcie zdjęcia muzyka na kolejnych slajdach!