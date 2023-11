1 z 8

Open'er 2018 zgromadził masę gwiazd i celebrytów. Popularny festiwal muzyczny w Gdyni trwa od 4 lipca do 7 lipca. Kto z kim przyjechał? Kuba Wojewódzki zrobił sobie zdjęcie z Natalią Szroeder i jej chłopakiem Quebonafide - co chyba rozwiewa wszelkie wątpliwości, czy to przyjaźń, czy to kochanie. Na festiwalu bawi się też była dziewczyna Kuby - Renata Kaczoruk, ale tym razem w towarzystwie znacznie młodszych gwiazd - Julii Wieniawy oraz Maffashion.

Na koncertach bawią się również Agnieszka Woźniak-Starak z ukochanym mężem Piotrem Woźniak-Starakiem.

Kto jeszcze? Zobacz w naszej galerii. Mamy też nowe informacje dotyczące Igi Lis i Taco! :)

