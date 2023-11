3 z 4

Niedawno Natalia Szroeder była widziana na koncercie Quebo w Piotrkowie Trybunalskim. Choć piosenkarka miała na sobie długą, szarą bluzę z kapturem oraz czapkę z daszkiem, łatwo było ją rozpoznać. Natalia Szroeder z uśmiechem na twarzy obserwowała, jak jej mężczyzna występuje na scenie. Teraz okazuje się, że jej obecność tam nie była zaplanowana. Podobno Kuba (bo tak nazywa się ukochany artystki) nie wiedział, że piosenkarka pojawi się w tłumie. Jak donosi informator Pudelka, Szroeder przyjechała do Piotrkowa, ponieważ chciała sprawdzić, co dzieje się na koncertach Quebo. Nie jest bowiem tajemnicą, że szczególnie nastolatki wzdychają do niepokornego rapera. Podobno nawet wysyłają mu nagie zdjęcia!

- Ogólnie Quebo jest poza sceną bardzo grzecznym chłopakiem, który tylko na scenie gra bad boya, ale Szroeder jest mocno zazdrosna, bo fanki wysyłają mu nagie zdjęcia, wyznania miłości itd. On nie daje jej podstaw do niepokoju, co jednak nie zmniejsza jej zaniepokojenia - zdradza źródło serwisu.

Czy ten związek przetrwa?