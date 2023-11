Reklama

Quebonafide do tej pory znany był przede wszystkim wśród osób, które słuchają rapu. Kuba Grabowski (bo tak naprawdę nazywa się artysta) ma na swoim koncie kilka naprawdę dobrze przyjętych płyt. Najnowsza z nich, którą nagrał w duecie z Taco Hemingwayem, urosła już do rangi kultowej wśród młodzieży. Szeroka publiczność poznała go w momencie, kiedy wyszło na jaw, że spotyka się ze śliczną piosenkarką, Natalią Szroeder!

Quebo z dnia na dzień stał się... celebrytą! Portale zaczęły rozpisywać się na temat jego związku z Natalią. On jednak jest konsekwentny i stroni od świata show-biznesu. Jedyne wywiady, jakich udziela, to te dla portali związanych z muzyką. Ostatnio zaś spotkał się z innym legendarnym raperem, Winim, a efekty ich rozmowy można obejrzeć w internecie. Panowie rozmawiali między innymi o niespodziewanym sukcesie, jaki osiągnął Quebonafide. Raper nie ukrywał, że na swojej muzyce zarobił spore pieniądze. Jak sam przyznał, ma zamiar zrobić z nimi coś szalonego!

- Chciałbym założyć fundację! - zdradził Quebonafide.

Wygląda na to, że ten wytatuowany gość z kolorowymi włosami i srebrnymi zębami ma naprawdę dobre serce! Czy właśnie to urzekło w nim Natalię Szroeder?

Quebo ma złote serce!