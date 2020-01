Natalia Szroeder broni Quebo... na hejterskim forum! W mistrzowski sposób obroniła ukochanego

Natalia Szroeder stanęła w obronie Quebonafide na hejterskim forum. Internautka skrytykowała "faceta z tatuażami, którego spotkała na mieście". Okazało się, ze to znany raper, a Natalia wybroniła go po mistrzowsku, nie zezwalając na dalszy hejt. Co napisała?

Natalia Szroeder broni Quebonafide na hejterskim forum

Natalia Szroeder i raper Quebonafide są jedną z najgorętszych par w polskim show biznesie, a dodatkowo podkręca to fakt, że w ogóle nie afiszują się z tym w sieci. Na próżno szukać na ich profilach wspólnych zdjęć. Para ponad wszystko ceni sobie prywatność i spokój.

Piosenkarka nie chce opowiadać o związku w mediach, ale jej ostatni gest potwierdził, że jej i Quebo układa się doskonale. Piosenkarka stanęła w obronie swojego ukochanego na jednym z forum, na którym ludzie wstawiają nieprzychylne komentarze.

Hejtuję faceta którego spotkałam na mieście, miał tatuaże ze znakami zapytania na całej szyi, nie wiem skąd tacy ludzie się biorą, masakra! - czytamy we wpisie na Spotted: Bytów

Bardzo szybko okazało się, że "facetem", o którym jest mowa we wpisie jest raper Quebonafide, a zdradziła to Natalia Szroeder, która natychmiastowo zareagowała na niemiły wpis na Facebooku. Obroniła ukochanego jednym zdaniem, jednocześnie zamykając usta hejterce:

A on Cię serdecznie pozdrawia. :) - napisała w komentarzu

Mistrzowskie załatwienie sprawy!

Natalia Szroeder skomentowała post obrażający Quebonafide, stając w obronie ukochanego.

Natalia Szroeder bardzo mało mówi o swoim związku. Para nie publikuje również swoich zdjęć w sieci. Swoją relację utrzymują w prywatności.