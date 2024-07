Wielu wróżyło Natalii Siwiec efektowną, ale niezwykle krótką karierę. Mija właśnie rok odkąd zadebiutowała w show-biznesie i nic nie wskazuje na to, aby miała z niego prędko zniknąć. Przypomnijmy: Wow! Natalia Siwiec rozebrała się w BRYTYJSKIM magazynie

Siwiec od początku swojej kariery głośno mówiła o tym, że chciałaby w przyszłości spróbować swoich sił w śpiewie i aktorstwie. Niebawem wyjeżdża nagrywać singiel i teledysk do Londynu, więc marzenia o byciu piosenkarką to już tylko kwestia czasu. Okazuje się również, że wkrótce zobaczymy też seksowną modelkę na ekranie naszych telewizorów. Jak donosi "Fakt", Natalia zagra w serialu "To nie koniec świata", który jesienią wyemituje Polsat - wcieli się w rolę rozkapryszonej gwiazdy. Ciekawe, czy Siwiec też się rozbierze...

Będziecie oglądać serial z udziałem Natalii Siwiec - nadaje się na aktorkę?

Zobacz też seksowną sesję zdjęciową Siwiec dla "Loaded":