Natalia Siwiec ostatnio coraz częściej zaczyna wspominać o ciąży i macierzyństwie. Modelka nie ukrywa, że chciałaby zostać mamą i to już w najbliższym czasie. Będąc gościem w programie "Dzień dobry TVN" wyznała:

Ja instynkt macierzyński mam od 10 lat. Naprawdę bardzo marzę o dziecku i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zaczniemy się o nie starać - wyznała.

Wygląda na to, że modelka mówiła poważnie. Jak podaje "Fakt", Natalia Siwiec miała okazję, by potrenować opiekę nad dziećmi. Modelka została zaobserwowana na sopockiej plaży, gdzie zajmowała się dziećmi zmarłej aktorki Anna Przybylska Dariusz Michalczewski zdradził jak po śmierci Anny Przybylskiej radzi sobie Jarosław Bieniuk · Bieniuk powoli wraca do normalnego życia po śmierci Anny ... Anny Przybylskiej i jej męża Jarosława Bieniuka. Oliwia, Szymon i Jaś byli pod opieką Natalii i jej męża Mariusza Raduszewskiego, który z Jarosławem Bieniukiem zna się od lat. Modelka troskliwie zajmowała się dziećmi i wyśmienicie sprawdziła się w roli ich piastunki.

Myślicie, że już wkrótce dowiemy się, że spodziewa się własnego potomka? :)

