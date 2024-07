Natalia Lesz zdążyła nazbierać niemałą kolekcję kreacji od Jeremiego Scotta. Jak sama przyznaje jest on jednym z jej ulubionych projektantów!

Piosenkarkę w zabawnych sukienkach i tunikach projektu Amerykanina można spotkać na wieczornych imprezach, podczas koncertów, a nawet na co dzień.



Jeremy Scott słynie ze swoich szalonych, a czasem nawet kontrowersyjnych pomysłów na kreacje. Niektóre z jego projektów zaliczane są do kultowych tj. słynne buty Adidasa ze skrzydełkami.



Jak oceniasz ubrania Scotta, które pokochała nie tylko polska artystka, ale również Lady Gaga, Britney Spears, Madonna, czy Rihanna.



