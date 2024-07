Natalia Kukulska pokazała twarz córki Laury! Gwiazda po urodzeniu córki Laury nie zwalnia tempa, koncertuje oraz przygotowuje się do premiery swojej nowej płyty, która ukaże się na jesień. Nikogo jednak aktywność piosenkarki nie dziwi, ponieważ nawet będąc w ciąży Natalia Kukulska była bardzo zapracowana, nagrywała nowe piosenki, a także była jurorką w show "The Voice of Poland".

Natalia Kukulska pokazała córkę na Instagramie

Natalia Kukulska wrzuciła na Instagram zdjęcie z przygotowań do koncertu w Skierniewicach, na którym widać jej córkę Laurę. Majówkę rodzina Natalii spędza bardzo aktywnie, bo w trasie, ale nawet podczas wyjazdów w Polskę, Natalia nie rozstaje się ze swoją córką. Gwiazda postanowiła zrobić swoim fanom wielką niespodziankę i pokazała zdjęcie, na którym widać jej córkę Laurę. To pierwsze zdjęcie, na którym jest widoczna twarz dziewczynki. Fani są zachwyceni:

Wspaniały widok Piękna rodzina! Ale słodziak

Zobaczcie to zdjęcie!

Natalia Kukulska pokazała córkę podczas prób do koncertu

Natalia Kukulska nie rozstaje się z córką nawet w studiu nagraniowym

