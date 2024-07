Natalia Kukulska opowiedziała o swoich wakacjach! Gwiazda ma przed sobą bardzo pracowite miesiące, dlatego każdy dzień urlopu wykorzystuje maksymalnie. Już na jesieni ruszy nowa edycja "The Voice of Poland", w której wokalistka będzie jurorką. To dla niej spore wyzwanie! Poza tym nagrywa także nową płytę, która z pewnością ukaże się już niebawem. Ale przede wszystkim zostanie po raz trzeci mamą!

Natalia Kukulska, w rozmowie z Party.pl, zdradziła, że pierwszy urlop wraz z rodziną spędziła na Kaszubach. Przed nią kolejny. Gdzie tym razem?

Jeśli prywatnie uda mi się wszystko ułożyć to wyjeżdżam jeszcze do Andaluzji, złapać oddechu przed tym, co się ma dziać.

Jesteście ciekawi jak Natalia Kukulska poradzi sobie w roli jurorki?

