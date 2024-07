Od kilku tygodni media żyją nowym konfliktem w show-biznesie. Kuba Wojewódzki poszedł na prawdziwą wojnę z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem. Dziennikarz zaatakował gwiazdę TVN i jej męża za ich kłótnię z Renatą Kaczoruk w programie "Azja Express". Na narzeczoną Kuby spadły gromy za jej zachowanie w reality show- zwłaszcza, kiedy Rozenek i Majdan odpadli z programu. Internauci obwiniali Renatę, że to przez nią z "Azja Express" pożegnała się ich ulubiona para.

Kuba Wojewódzki udzielił ostrego wywiadu dla magazynu "Playboy". Komentował w nim zachowanie Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana.

Koleżanka Rozenek weszła do show biznesu jak do agencji towarzyskiej. Rozp..., na szczęście chwilowo, małżeństwo Karolinie Ferenstein. Ale na tym nie poprzestała. Zrobiła sobie listę… I ta osoba chce mi mówić o etyce, moralności i elegancji w zachowaniu? Stare grzechy rzucają długie cienie. Doda opowiadała mi o podsłuchu jaki zamontowała w samochodzie Radka, żeby sobie posłuchać jak ją romantycznie zdradza. I on mi chce mówić o elegancji. Kiepski bramkarz nie podskoczy do poziomu profesjonalnego sędziego- mówił wówczas Wojewódzki.