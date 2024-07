Na wczorajszym otwarciu butiku z naturalnymi futrami nie mogło zabraknąć Anny Muchy, która już od wielu lat jest ich wielką miłośniczką. I chociaż jakiś czas temu w mediach pomiędzy aktorką a obrońcami praw zwierząt z Joanną Krupą na czele powstała prawdziwa wojna to sama aktorka od dawna namawia do noszenia futer ze względu na... ekologię. Zobacz: Mucha apeluje o noszenie naturalnych futer!

Pojawienie się Anny Muchy w sklepie i pozowanie fotoreporterom w futrach postanowiła skomentować Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarska w ostrych słowach oceniła zachowanie gwiazdy i zaproponowała aby zrobić dla niej zrzutkę pieniędzy, dzięki czemu mogłaby płacić swoje rachunki bez udziału w tego typu wydarzeniach.

- Teraz Mucha znowu zawitała do firmowego sklepu z futrami i ostentacyjnie pokazała swoją ignorancję, uśmiechając się ładnie i pokazując opalone nogi. Rozumiem, że jej za to płacą. Mucha kocha kontrowersje, kocha wzbudzać szum, bo to daje jej kolejne artykuły, zdjęcia, okładki, w końcu pewnie spore zyski. Na tym buduje swoją markę. Taką ma strategię. Ale czy są to aż tak wielkie pieniądze, by pogrążać się znowu? Jest naprawdę tak biedna, nie ma kasy, że robi takie rzeczy? Może trzeba jej na życie i rachunki pożyczyć? Jakąś może specjalną zrzutkę zrobić w internecie, żeby więcej już takich głupot publicznie nie robiła? Mogę się dorzucić do tej "ściepy na Muchę". Serio- napisała na onet.pl